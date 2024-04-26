Мужчину приговорили к принудительной кастрации за изнасилование 14-летней девочки

Американец пройдет процедуру принудительной кастрации после того, как изнасилованная им 14-летняя девушка забеременела. Об этом пишет People.

17 апреля 54-летний Гленн Салливан из Спрингфилда, штате Луизиана, признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в изнасиловании второй степени. Его приговорили к 50 годам тюремного заключения и физической кастрации. Согласно закону, мужчины, которых кастрируют по решению суда, могут выбрать химическую кастрацию или хирургическое удаление яичек. В этом случае осужденный выбрал последний способ.

«Сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних — самые злостные преступления, которые мы преследуем. Я намерен использовать все инструменты, которые нам предоставит законодательная власть, включая физическую кастрацию, чтобы добиться справедливости для детей...Я хочу сказать, что три человека были приговорены к химической кастрации, но, насколько мне известно, это первый случай физической кастрации», — заявил помощник окружного прокурора.

В июле 2022 года пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что Салливан неоднократно насиловал ее, когда ей было 14 лет. Позднее девушка забеременела, тест ДНК доказал виновность подозреваемого. Также стало известно, что мужчина угрожал применить физическое насилие к несовершеннолетней и членам ее семьи, чтобы жертва не рассказала об изнасилованиях.

Ранее ЛДПР подготовила законопроект о химической кастрации педофилов.