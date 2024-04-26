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Екатеринбуржца вывезли в лес, украли у него деньги и оформили кредит

В Екатеринбурге юношу похитили и оформили на него кредит

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Shutterstock

Жителя Екатеринбурга похитили и вывезли в лес. Об этом сообщает Е1.

По словам пострадавшего, 20-летнего молодого человека, вместе с 16-летним братом они шли по городу ночью, когда к ним подъехала машина и между неизвестными и младшим произошел конфликт. Им предложили сесть в автомобиль, после чего он поехал. В салоне сидели трое, один из них угрожал старшему пассажиру.

«Требовал деньги и говорил, что прострелит коленную чашечку», – поделился мужчина.

Позже их высадили, чтобы братья сняли деньги, после чего они разбежались в разные стороны. Младший успел убежать, второго пассажира вернули в машину, перевели деньги со счета и оформили кредит.

«Меня увезли в лес примерно за 25 километров от города. Высадили меня, все забрали», – рассказал молодой человек.

Позже его высадили, после чего проезжавший мимо водитель подобрал россиянина и привез в Екатеринбург.

Молодой человек обратился в полицию. По данным источника Е1, там возбудили уголовное дело по статье о разбое.

Ранее в Волгограде на участника СВО напали, избили и украли у него три миллиона рублей.

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