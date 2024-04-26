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В МИД РФ оценили надежность российского ядерного сдерживания

МИД: надежность ядерного сдерживания в России обеспечена на достаточном уровне

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Надежность и эффективность российского ядерного сдерживания обеспечены на достаточном уровне. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении утверждается, что непрерывное обеспечение неукоснительной реализации данной задачи поставлено в России на постоянный контроль. Также регулярно осуществляется межведомственный анализ российских доктринальных установок на предмет оценки их адекватности актуальным угрозам.

«Таким образом, надежность и эффективность российского ядерного сдерживания обеспечиваются на необходимом и достаточном уровне и не должны ни у кого вызывать ни малейших сомнений», — сообщила дипломат.

До этого американский журнал Newsweek, ссылаясь на экспертов, писал, что американской армии необходимо обновить свой ядерный арсенал, чтобы быть готовой к возможному противодействию России и Китаю.

Ранее в Норвегии заявили о подготовке к конфликту с Россией в Арктике.

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