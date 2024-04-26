Теннисистка Андреева побила рекорд турниров WTA-1000

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева установила рекорд по победам на турнирах WTA-1000 среди игроков до 17 лет.

В матче второго круга турнира в Мадриде Андреева обыграла чешскую спортсменку Линду Носкову. Эта победа стала седьмой для россиянки на турнирах WTA-1000, что является новым рекордом. До этого рекорд принадлежал Аманде Анисимовой из США, которая выиграла шесть матчей до достижения 17-летнего возраста.

В следующем круге Андреева сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Шелби Роджерс (США).

Андреева на Открытом чемпионате Австралии — 2024 дошла до четвертого круга. В борьбе за выход в четвертьфинал она уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее была названа главная проблема теннисистки Андреевой в новом сезоне.