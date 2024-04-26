Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Теннисистка Андреева побила рекорд турниров WTA-1000

Андреева побила рекорд по победам среди игроков до 17 лет на турнирах WTA-1000

close
100%
Tracey Nearmy/Reuters

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева установила рекорд по победам на турнирах WTA-1000 среди игроков до 17 лет.

В матче второго круга турнира в Мадриде Андреева обыграла чешскую спортсменку Линду Носкову. Эта победа стала седьмой для россиянки на турнирах WTA-1000, что является новым рекордом. До этого рекорд принадлежал Аманде Анисимовой из США, которая выиграла шесть матчей до достижения 17-летнего возраста.

В следующем круге Андреева сыграет с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) — Шелби Роджерс (США).

Андреева на Открытом чемпионате Австралии — 2024 дошла до четвертого круга. В борьбе за выход в четвертьфинал она уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее была названа главная проблема теннисистки Андреевой в новом сезоне.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами