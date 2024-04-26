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США не будут вводить санкции против ЦАХАЛ, несмотря на нарушения прав человека в Палестине

Блинкен: США не будут задерживать получение Израилем обещанной помощи

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Jacquelyn Martin/AP

Соединенные Штаты не будут вводить санкции против военных подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), несмотря на то, что они совершили грубые нарушения прав человека в отношении палестинцев. Об этом со ссылкой на письмо госсекретаря Энтони Блинкена в адрес спикера Палаты представителей Майка Джонсона сообщает телеканал ABC News.

В письме отмечается, что ранее три подразделения ЦАХАЛ обвинялись в нарушении прав гражданского населения Палестины, однако США «не будут задерживать предоставление какой-либо помощи, и Израиль сможет получить всю сумму, выделенную Конгрессом».

В администрации США отметили, что процесс рассмотрения нарушений прав человека был справедливым и что Израилю в этом случае не было предоставлено каких-либо особых преференций, так как Вашингтону нередко приходится работать с другими странами в аналогичной ситуации.

Телеканал напоминает, что в соответствии с американским законодательством США обязаны отказывать в поставках оружия, обучении и другой военной помощи любому иностранному военному подразделению, которое совершает грубые нарушения прав человека. Однако в законе есть лазейка, которая допускает исключение для стран, которые предприняли шаги «для привлечения к ответственности ответственных членов [обвиняемого] подразделения».

Обвинения, касающиеся каждого из трех подразделений ЦАХАЛ, были выдвинуты до начала войны 7 октября, когда ХАМАС напал на Израиль. Ни один из случаев не связан с операциями против ХАМАСА в Газе или против Ирана или его доверенных лиц.

24 апреля Сенат США принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Он включает в себя $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

Ранее США выделили гуманитарную помощь Газе в размере $1 млрд и обязали Израиль доставить ее.

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