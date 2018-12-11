У берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 5,0

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У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 111 километров в 39 км к северо-западу от населенного пункта Южно-Курильск», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2.