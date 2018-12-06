Москвичка спутала ограбление с «собачьим погромом»

Жительница столицы заявила в полицию о краже техники и украшений из частного дома на севере города, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, 53-летняя москвичка обратилась к правоохранителям во вторник, 4 декабря. Она заявила, что из ее частного дома пропала техника, а также золотые украшения.

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«Оперативники провели проверку и выяснили, что беспорядок в жилище устроила собака породы лабрадор, принадлежащая заявительницы», — рассказал источник.

Все ценности женщины нашлись, а с заявлением об ограблении она обратилась из-за открытой двери балкона.

Ранее ученые выяснили, что каждую пятую прогулку с собакой человек приносит в дом яйца токсокар.