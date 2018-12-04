В Петербурге загорелся склад с туалетной бумагой

В Невском районе Санкт-Петербурга загорелся склад с бумажной продукцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Инцидент произошел по адресу ул. Латышских стрелков, д. 29.

По данным МЧС, площадь пожара составляет 350 квадратных метров, пострадавших в результате возгорания нет.

Реклама

«Пожару присвоен второй ранг сложности, горит туалетная бумага и другая бумажная продукция», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане произошел крупный пожар на строительном рынке.