В Совфеде предложили новый выходной

В Совфеде предложили снова объявить выходным День Конституции 12 декабря, передает РИА «Новости».

Такое предложение высказала сенатор Людмила Нарусова.

«Мне кажется, что необходимо сделать, и это абсолютно заслуженно, 12 декабря общегосударственным выходным днем, чтобы привлечь внимание и интерес к изучению, к самому факту существования Основного закона», — сказала Нарусова.

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Она рассказала, что, по данным соцопросов, только 10% россиян знают о том, что Конституция является Основным законом, и менее 20% россиян читали и изучали ее.

Председатель конституционного комитета Андрей Клишас поддержала предложение Нарусовой.