Более 100 человек пострадали в ходе протестов в Париже

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В ходе протестных акций в Париже против повышения цен на топливо получили ранения более 100 человек, передает BFMTV со ссылкой на МВД страны.

Сообщается, что один из пострадавших «желтых жилетов» находится в крайне тяжелом состоянии. Среди раненных также есть полицейские.

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По данным премьер-министра Франции, по всей стране 1 декабря на улицы вышли менее 36 000 протестующих, в столице — 5500 человек, в то время как в первый день протестов собрались 282 000 человек, а второй — 106 000 человек, в том числе 8 000 в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил насилие на акции «желтых жилетов» в Париже. По его словам, протестующие хотят не изменений, а хаоса.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов в Париже были задержаны более 200 человек.