Набиуллина заявила о наличии резервов для купирования рисков финансовой стабильности

У Банка России достаточно резервов, чтобы сократить риски финансовой стабильности, но таких рисков сейчас нет. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Доступных нам резервов, которые не подвержены влиянию санкций, у нас достаточно для того, чтобы купировать риски финансовой стабильности, если они возникнут. Сейчас таких рисков нет», — сказала руководитель регулятора.

Она также отметила, что ЦБ на протяжении долгих лет занимался диверсификацией золотовалютных резервов, поэтому их конфискация не окажет серьезного влияния на финансовую стабильность государства.

До этого Набиуллина заявила, что раздача Центральным банком (ЦБ) РФ «бесплатных денег» отдельным предприятиям и отраслям изменит условия кредитования для всей экономики РФ.

Также председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала навязывание кредитными организациями финансовых услуг позорным явлением, которое еще не искоренено.

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