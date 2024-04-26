Назван средний возраст автомобилей в России

Средний возраст легковых машин в России по состоянию на 1 январь 2024 года составляет 15,2 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, самыми «старыми» в нашей стране являются машины отечественных марок – их средний возраст равен 18,5 года. Также более возрастными, чем в целом по России, оказываются автомобили японских брендов, показатель которых составил 16,4 года.

Самыми «молодыми» в РФ являются легковые автомобили китайских марок, средний возраст которых равен всего лишь 6,1 года.

До этого сообщалось, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в 2023 году составила 2,96 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем два года назад.

Также объем продаж новых легковых автомобилей в России за 2023 год вырос на 69%. Всего за период было реализовано 1,06 млн машин.

Чаще всего в 2023-м россияне покупали машины Lada. На отечественную марку пришлось более трети всех продаж. При этом за год в стране резко вырос спрос на китайские бренды. Так, за 12 месяцев Geely нарастил продажи своей продукции в РФ в 3,5 раза, до 93,55 тыс. штук, Haval — в 3,3 раза, до 111,7 тыс., Chery — в 3 раза, до 118,95 тыс.

Ранее сообщалось, что стоимость обслуживания автомобилей в России выросла на 30%.