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Авербух сравнил WADA с раковой опухолью

Хореограф Авербух о WADA: раковая опухоль спорта

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Пресс-служба Первого канала

Хореограф Илья Авербух на YouTube-канале «Каток» назвал Всемирного антидопинговое агентство (WADA) раковой опухолью спорта.

«Надо какую-то операцию проводить, как фурункул, вырезать эту WADA. И с нуля постараться сделать новые правила, потому что это невозможно лечить уже. Настолько раковая опухоль спорта», — сказал Авербух.

Немецкий телеканал ARD сообщил о том, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещенного препарата триметазидин. Именно из-за этого препарата четырехлетнюю дисквалификацию получила российская фигуристка Камила Валиева. Однако спортсмены из Китая были допущены до летних Олимпийских игр в Токио, которые состоялись в 2021 году.

22 апреля главный юрисконсульт WADA Росс Венцель заявил, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено 2,1 нанограмма запрещенного вещества на один миллилитр, а в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже.

Ранее в США призвали реформировать WADA.

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