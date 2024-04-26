Ветер принес в Москву песок из пустыни Сахара. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«25 апреля в Москву ветер принес песок из пустыни Сахара. Мы проверили: превышения норматива содержания взвешенных частиц в столичном воздухе не было», — сообщили в ведомстве.

Желтая африканская пыль, накрывшая некоторые страны, дошла до России и наблюдается даже в столице. По мнению главы прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в этом нет ничего необычного, а к концу этой недели пыль полностью уляжется.

До этого он заявил, что праздничные выходные в Москве и Московской области будут теплыми и солнечными. Также Шувалов предупредил, что ближе ко Дню Победы в Москве и Подмосковье заметно похолодает на фоне передвижения циклона с Таймыра.

Ранее россиянам рассказали, можно ли купаться в Черном море во время майских праздников.