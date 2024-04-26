Свыше 350 млн рублей изъяли у подозреваемых в связях с даркнет-платформой Hydra

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что ведомство изъяло около 350 миллионов рублей, а также 200 электронных носителей у подозреваемых в работе нелегальной интернет-платформы Hydra. Об этом сообщает портал «МВД-Медиа».

«В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъято более 200 электронных носителей информации, денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму свыше 350 млн рублей, четыре цифровых кошелька с криптовалютой и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — следует из сообщения.

Также Волк отметила, что деньги и ценности были обнаружены во время расследования уголовного дела о деятельности интернет-площадки. Розыскные мероприятия проводились на территории Москвы, Московской области, Хабаровского и Краснодарского краев, а также Белоруссии.

До этого Волк сообщила, что возбуждено уголовное дело о легализации более 2 млрд руб. в ходе сбыта синтетических наркотиков через интернет-магазины. По данному факту задержаны 63 человека. По словам Волк, с января 2016 по декабрь 2020 года в нескольких регионах европейской части России злоумышленники сбывали синтетические наркотики через несколько интернет-магазинов.

Ранее в России было завершено расследование уголовного дела в отношении международной группы из 26 наркоторговцев.