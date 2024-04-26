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Литва ответила на обвинения Белоруссии в атаке дронов

МИД Литвы выразил протест против обвинений КГБ Белоруссии в атаке дронов

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Lithuanian Ministry of Foreign

Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста временному поверенному в делах Белоруссии Ярославу Хмылю из-за обвинений в атаке дронов. Об этом пишет РИА Новости.

«[В документе] выражен решительный протест против заявлений главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля от 25 апреля 2024 года об угрозах для Белоруссии, якобы исходящих из Литвы, в том числе о якобы подготовленных ударах военных беспилотников с территории Литвы по объектам на территории Белоруссии, и других подобных ничем не обоснованных инсинуаций», — отмечается в сообщении на сайте литовского МИДа.

Во внешнеполитическом ведомстве Литвы подчеркнули, что обвинения «не имеют ничего общего с реальностью», и потребовали немедленного опровержения этой «дезинформации».

Накануне глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что силовые структуры республики сумели предотвратить удары боевых дронов по Минску и его пригородам с территории Литвы. В свою очередь представитель отдела стратегической коммуникации литовской армии майор Гинтаутас Цюнис назвал «на 99% дезинформацией» слова Тертеля.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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