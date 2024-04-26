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В украинском генштабе прошли обыски по делу о хищениях

«Зеркало недели»: в генштабе ВСУ прошли обыски по делу о хищениях

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Михаил Палинчак

В генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли обыски по делу о хищениях при создании системы управления войсками «Колокол-АС». Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Издание поясняет, что автоматизированная система управления войсками Украины «Колокол-АС» была введена в строй в декабре 2022 года. Однако ее эксплуатация выявила множество проблем. Так, оказалось, что «Колокол АС» несовместим с аналогичными системами стран НАТО. Главное же — комплекс оказался неэффективен во время реальных боевых действий.

«Зеркало недели» утверждает, что разработка системы велась в течение четырех лет, на ее создание было потрачено 600 млн гривен (более $16,4 млн). Расследование всех этих обстоятельств было начато Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) еще в 2022 году.

16 апреля сообщалось, что бывшего первого замсекретаря СНБО Украины объявили в розыск. НАБУ обвиняет Олега Гладковского в злоупотреблениях при закупке автомобилей для Вооруженных сил Украины.

Ранее стало известно, сколько украинских депутатов обвиняются в совершении уголовных преступлений.

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