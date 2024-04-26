Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка оставила комментарий и пошла под суд за дискредитацию ВС РФ

В Каменске-Уральском женщину оштрафовали за комментарий под постом об СВО

close
100%
Depositphotos

Суд вынес приговор жительнице города Каменска-Уральского, которая пошла под суд после оставления комментария. Об этом сообщает Синарский районный суд.

Инцидент произошел в феврале текущего года, но осудили женщину только сейчас. В сообществе во «ВКонтакте», посвященном жизни в городе, администрация опубликовала запись о матери участника СВО, который не вернулся с фронта.

Женщина оставила под постом комментарий. В нем правоохранители усмотрели признаки дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Суд признал женщину виновной. Россиянку обязали выплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.

На данный момент постановление в силу не вступило.

До этого в Петропавловске-Камчатском женщину оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. Она оскорбляла Россию и ее жителей. Помимо этого, она обвиняла страну в насилии и демонстративно включала песни на украинском языке. Подобное происходило регулярно.

Россиянке назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге иностранец написал одобрительные комментарии о теракте в «Крокусе» и был задержан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами