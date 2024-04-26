Россиянка оставила комментарий и пошла под суд за дискредитацию ВС РФ

Суд вынес приговор жительнице города Каменска-Уральского, которая пошла под суд после оставления комментария. Об этом сообщает Синарский районный суд.

Инцидент произошел в феврале текущего года, но осудили женщину только сейчас. В сообществе во «ВКонтакте», посвященном жизни в городе, администрация опубликовала запись о матери участника СВО, который не вернулся с фронта.

Женщина оставила под постом комментарий. В нем правоохранители усмотрели признаки дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Суд признал женщину виновной. Россиянку обязали выплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.

На данный момент постановление в силу не вступило.

До этого в Петропавловске-Камчатском женщину оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. Она оскорбляла Россию и ее жителей. Помимо этого, она обвиняла страну в насилии и демонстративно включала песни на украинском языке. Подобное происходило регулярно.

Россиянке назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге иностранец написал одобрительные комментарии о теракте в «Крокусе» и был задержан.