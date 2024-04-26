Лжеврачам, обманувшим 80 человек на 7 млн рублей, дали условные сроки

В Нижнем Новгороде лжеврачам, которые обманули 80 пациентов на 7 млн рублей, дали условные сроки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, у подсудимых не было профильного образования, однако они под видом врачей убеждали доверившихся им горожан, которыми в основном являлись пенсионеры, платить им сотни тысяч рублей за якобы лечение от гипертонии, болей в суставах и прочих недугов. Мошенники убеждали больных брать кредиты, чтобы те могли оплатить «лечение».

Через время обратившиеся к лжеврачам горожане понимали, что их обманули, и несколько пострадавших обратились в правоохранительные органы. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Суд назначил троим подсудимым наказание в виде лишения свободы условно.

Ранее московская пенсионерка потеряла квартиру и 25 млн рублей после разговора с мошенниками.