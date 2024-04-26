Буланова рассказала, что жила с абьюзером

Певица Татьяна Буланова призналась, что один из ее предыдущих супругов был абьюзером. Этим артистка поделилась в YouTube-беседе c Марией Лебедевой.

«Если вы живете с абьюзером — у меня такое было, — это ужасно! Мне тоже было страшно разводиться», — рассказала исполнительница.

Она призналась, что не жалеет ни о чем — только думает, что могла бы принять решение о расставании раньше. Буланова посоветовала фанаткам не бояться осуждения, если с ними произойдет похожая ситуация.

Первым мужем знаменитости был музыкант Николай Тагрин, от него она родила сына Александра. Буланова отмечала, что после развода продолжила работать с бывшим супругом и познакомила его с новым возлюбленным, теннисистом Валерием Рудневым, который в 2023 году стал ее третьим супругом. Со своим вторым мужем, футболистом Владиславом Радимовым, певица никак не контактирует, они заблокировали друг друга во всех мессенджерах. Буланова и Радимов развелись в 2016 году после 11 лет брака.

Недавно Татьяна Буланова отказалась комментировать долги супруга Валерия Руднева. Она также попросила ее больше не спрашивать об этом. До этого сообщалось, что занятый в ресторанном бизнесе Руднев задолжал Федеральной налоговой службе больше 700 тыс. рублей.

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