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Серега намекнул на вину Михалкова в отъезде Пугачевой

Рэпер Серега: уехавшие артисты выросли на фильмах Никиты Михалкова о плохом СССР

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Рэпер Серега (настоящее имя — Сергей Пахоменко) заявил, что большинство эмигрировавших из России актеров росли на творчестве режиссера Никиты Михалкова. Его слова передает NEWS.ru.

«Никита Михалков, он патриот сейчас. А тогда, когда он фильм снимал? О чем «Утомленные солнцем»? О «зловещем» сталинском времени, «плохих» энкавэдэшниках, «плохом совке», — заявил исполнитель.

Пархоменко считает, что оскароносная картина Михалкова могла повлиять на сознание многих граждан страны, в том числе певицы Аллы Пугачевой. Рэпер уверен, что вскоре исполнительница изменит свою позицию, однако ей нужно время. Пока, заявил Серега, нужно перестать цитировать артистку, и назвал ее заблуждающимся человеком.

«Вы когда цитируете заблуждающуюся Пугачеву, то даете ей рупор и тираж, тем самым поддерживаете противника на когнитивном уровне. Так это работает», — подчеркнул он.

Накануне Серега призвал Shaman изменить фразу из композиции «Встанем»: «…и песню затянем». По его словам, строка несовместима с высоким поэтическим посылом всей песни. При этом Серега назвал Shaman единственным исполнителем, который знакомит публику с хорошими патриотическими композициями.

В то же время певец отметил, что культурное пространство России еще не доросло до подобных песен, так как на протяжении десятилетий слушало музыку, которая создана по «западническим лекалам».

Ранее французский композитор стал гражданином России.

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