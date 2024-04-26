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В Казани кондуктор в хиджабе жестоко избила пенсионерку и выкинула ее из автобуса

В Казани кондуктор в хиджабе избила пенсионерку за неоплаченный проезд в автобусе

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Телеграм-канал Казань на максималках

В Казани кондуктор избила пассажирку пожилого возраста из-за неоплаченного проезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань на максималках».

«Только что кондуктор подралась с бабушкой в 29 автобусе, а потом вышвырнула ее из салона», — отмечается в публикации.

По словам очевидцев, причиной конфликта стала неработающая карта пенсионерки, которой та не смогла оплатить проезд. На кадрах видно, что кондуктор с покрытой платком головой кричит на пассажирку и наносит ей удары по телу и голове. После этого она выкинула пенсионерку из автобуса.

В результате было возбуждено уголовное дело. Ситуацию также прокомментировали в казанском ПАТП №2.

«Пассажир проезд не оплатила, однако поведение кондуктора в такой ситуации недопустимо. По итогам проверки руководитель предприятия принял решение уволить кондуктора за нарушение должностной инструкции», — заявили в организации.

До этого трое пассажиров напали на кондуктора калининградского трамвая. Как рассказали журналистам очевидцы происшествия, все произошло 18 апреля на трамвайной остановке у Центрального парка. Один из свидетелей потасовки попытался вступиться за кондуктора, но тоже пострадал и обратился за медицинской помощью. Молодого человека, получившего химический ожог глаз, госпитализировали. О самочувствии кондуктора ничего неизвестно.

Ранее в ГИБДД рассказали, могут ли сгореть неоплаченные штрафы.

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