Отец Бутиной ответил на информацию о «сделке» дочери с прокурором

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Отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной Валерий ответил на информацию о возможности заключения «сделки» между его дочерью и прокурором, передает RT.

«Она не говорила мне о таком и не могла говорить. Как Мария находилась в одиночной камере, так и находится. Она не имеет права о таком говорить», — рассказал Валерий Бутин.

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При этом он не исключил, что на Марию может оказываться давление.

«Если речь идет о том, чтобы признать свою несуществующую вину — я считаю, она не сможет себя оговорить. Признать то, что она что-то «совершила» — я этого не допускаю», — отметил Бутин.

28 ноября сообщалось, что Бутина находится в изоляции в одиночной камере по 22 часа в сутки на протяжении 67 дней. 27 ноября россиянка попросила суд перевести ее на общие условия содержания.