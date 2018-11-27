Суд арестовал командира украинского бронекатера, нарушившего границу России

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Киевский районный суд Симферополя принял решение о помещении под арест командира украинского бронекатера «Бердянск» Романа Мокряка, который бал задержан при нарушении границы России в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

По словам судьи Андрея Долгополова, в отношении Мокряка была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 января.

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Мокряк в зале суда сообщил, что находится в звании лейтенанта.

Ранее сообщалось, что суд арестовал офицера ВС Украины из-за инцидента в Керченском проливе.