Суд арестовал командира украинского бронекатера, нарушившего границу России
Киевский районный суд Симферополя принял решение о помещении под арест командира украинского бронекатера «Бердянск» Романа Мокряка, который бал задержан при нарушении границы России в Керченском проливе, передает РИА «Новости».
По словам судьи Андрея Долгополова, в отношении Мокряка была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 января.
Реклама
Мокряк в зале суда сообщил, что находится в звании лейтенанта.
Ранее сообщалось, что суд арестовал офицера ВС Украины из-за инцидента в Керченском проливе.