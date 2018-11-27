В Красноярске подростка на катке подожгли ради развлечения

Сотрудники правоохранительных органов проверяют видеозапись из соцсетей, на которой в Красноярске подростка подожгли на катке, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД.

Как отмечается, в сети появилось видео, на котором на катке на стадионе «Рассвет» пламя, охватившее подростка, пытаются потушить его друзья. Местные СМИ написали, что таким образом подростки развлекались.

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По данным ведомства, информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. В настоящее время проводится проверка.

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