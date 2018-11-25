США закрыли пункт пропуска на границе с Мексикой
Власти США закрыли пункт пропуска на границе с Мексикой в районе Сан-Диего, сообщает Reuters.
Через пограничный пункт, расположенный рядом с мексиканским городом Тихуана, идет большинство мигрантов.
Корреспондент ITV Эмма Мерфи в своем твиттере опубликовала видео, на котором видно, что мигранты пытаются штурмовать забор с криками «Да, мы можем». Она также сообщила, что в районе границы замечены военные вертолеты.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп посоветовал Мексике не подпускать караван мигрантов к границе.