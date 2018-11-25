У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8
У побережья Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 261 км к северо-востоку от населенного пункта Ривертон», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что острова Новой Зеландии сблизились после серии землетрясений.