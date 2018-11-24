СМИ: на озере Виктория затонула яхта, на которой мог быть принц Уганды

По меньшей мере десять человек погибли в субботу в результате крушения яхты на озере Виктория. Об этом сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на местную полицию.

Крушение произошло в принадлежащей Уганде части озера. На борту судна находились 120 человек, 40 из них спасены, пишет издание. Поисково-спасательная операция продолжается.

Реклама

По некоторым данным, среди пассажиров яхты был принц Уганды Дауди Васайя, а также местные популярные музыканты. Официальной информации об их местонахождении нет.

Ранее сообщалось, что в Буэнос-Айресе нашли мертвой сестру королевы Нидерландов.