В Марселе бездомная облила посетителей бара соляной кислотой

Бездомная женщина в Марселе облила соляной кислотой посетителей одного из баров города, передает France 3.

По данным телеканала, в результате происшествия пострадали не менее шести человек, им оказали помощь, после чего их госпитализировали.

Сообщается, что инцидент произошел около 18.00 по местному времени (20.00 мск), женщина облила из бутылки с соляной кислотой сидевших на террасе бара посетителей.

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Утверждается, что атака была совершена бездомной женщиной, у которой имеются проблемы с психикой.

Ранее неизвестный плеснул кислотой в лицо украинской активистке, в результате полученных травм она скончалась.