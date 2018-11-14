Тысячи жителей Керчи остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

Администрация Керчи сообщила о том, что 22 тысячи человек остаются без теплоснабжения из-за аварии, которая произошла на теплотрассе, передает ТАСС.

«Сегодня ночью самосвал двигался по Феодосийскому шоссе с поднятым кузовом, в результате повредил две трубы Камыш- Бурунской ТЭЦ диаметром 800 мм, сдвинув их с проектной отметки. Без тепла остались 55 многоквартирных жилых домов - это 22 тысячи абонентов - жители района Марата, а также школы №№ 23, 24, два детских сада и колония», — сообщили представители городских властей.

Ожидается, что работы по устранению аварии будут завершены в течение дня и теплоподача будет восстановлена.