Меркель и Макрон осудили выборы в Донбассе

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон считают, что выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках подрывают суверенитет Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление политиков.

По данным агентства, Макрон и Меркель назвали выборы в Донбассе незаконными.

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Как отмечается, канцлер ФРГ и президент Франции также заявили, что эти выборы противоречат «духу минского соглашения».

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко обсудил с Макроном и Меркель выборы в Донбассе.