Британец впервые в истории вплавь обогнул Великобританию

Британец Росс Эджли стал первым человеком в истории, которому удалось проплыть вокруг острова Великобритания. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, Эджли находился в воде по 12 часов в день и ни разу не сошел на берег.

Как отмечается, мужчина преодолел расстояние в 3317 километров за 157 дней.

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При этом Эджли заявил, что в ходе своего заплыва стал свидетелем великолепных закатов.

Во время путешествия мужчину сопровождал катамаран, на борту которого он ночевал.