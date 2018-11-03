В Париже скучающая пенсионерка 700 раз ограбила магазины игрушек

В Париже 72-летняя местная жительница 700 раз ограбила несколько магазинов игрушек, сообщает LCI.

Отмечается, что расследование началось после обращения в полицию владельца одного из магазинов. Мужчина обнаружил в интернете объявления о продаже товаров, украденных из его магазина. Следователи обнаружили, что пенсионерка с июня 2018 года разместила в интернете 957 объявлений о продаже украденных игрушек.

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При задержании женщина призналась в содеянном, заявив, что грабила магазины «в основном от безделья».

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный украл из ювелирного магазина 24 кольца.