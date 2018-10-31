В Курской области толпа едва не устроила самосуд над педофилом

В городе Железногорске Курской области толпа едва не расправилась с местным жителем, которого подозревают в изнасиловании и убийстве ребенка. Об этом сообщает НТВ.

По данным управления СК по региону, 23 октября 39-летний мужчина заманил 7-летнего мальчика, живущего с ним в одном подъезде, в свою квартиру, после чего совершил насильственные действия сексуального характера. Для того, чтобы избежать наказания, мужчина убил ребенка и спрятал тело.

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На опубликованном видео слышно, как толпа скандирует «Убийца», также видно, что от толпы подозреваемого пришлось защищать сотрудникам полиции.

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