Евреи Питтсбурга выступили против приезда Трампа
Питтсбургское отделение американской еврейской организации Bend The Arc выступило против приезда президента США Дональда Трампа в город. Об этом сообщает The Times of Israel.
По данным издания, представители организации считают, что стрельба в синагоге Питтсбурга связана с политикой Трампа.
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Как отмечается, Bend The Arc также призвала Трампа осудить «белый национализм».
Ранее сообщалось, что в США прокуратура просит одобрить смертную казнь для стрелка из Питтсбурга.