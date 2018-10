Евреи Питтсбурга выступили против приезда Трампа

Питтсбургское отделение американской еврейской организации Bend The Arc выступило против приезда президента США Дональда Трампа в город. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, представители организации считают, что стрельба в синагоге Питтсбурга связана с политикой Трампа.

Как отмечается, Bend The Arc также призвала Трампа осудить «белый национализм».

Ранее сообщалось, что в США прокуратура просит одобрить смертную казнь для стрелка из Питтсбурга.