Подозреваемых в убийстве Хашукджи будут судить в Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что подозреваемых в убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи будут судить на территории королевства, передает РИА «Новости» со ссылкой на МИД страны.

По словам главы саудовского внешнеполитического ведомства, власти королевства намерены обнародовать результаты расследования и наказать виновных в преступлении.

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«Они были задержаны в Саудовской Аравии, следствие в отношении них идет в Саудовской Аравии, и они будут осуждены в Саудовской Аравии», — пояснил аль-Джубейр.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября правительственные СМИ распространили заявление генпрокурора Саудовской Аравии, согласно которому журналист, вероятно, мертв.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил опасения по поводу дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке после убийства Хашукджи.