Глава Кубани дал поручения по ликвидации последствий наводнения
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил завершить расчистку пострадавших от непогоды поселений. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Кондратьев поручил завершить расчистку территорий пострадавших поселений Апшеронского района.
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Как отмечается, глава Кубани также поручил в срочном порядке завершить процедуру формирования списков на предоставление компенсаций.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин распорядился оказать помощь пострадавшим на Кубани.