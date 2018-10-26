Новый полис ОМС рекомендовали получить до 1 ноября

Новый полис обязательного медицинского страхования (ОМС) нужно получить до 1 ноября. Об этом сообщили в Московском городском фонде ОМС, пишет «Российская газета».

Закон предусматривает, что сменить страховую медицинскую организацию и получить новый полис можно не чаще раза в год и только до 1 ноября. После этого процедура обмена возобновится только с 1 января следующего года.

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Издание отмечает, что гражданам с полисами старого образца не откажут в экстренной ситуации, однако если срочной угрозы здоровью нет, то могут возникнуть сложности с получением медицинской помощи.

Поменять полисы можно как в страховых компаниях, работающих с ОМС, так и в поликлиниках, где есть представители страховых компаний, уточняет газета.