Глава Краснодарского края рассказал о ликвидации последствий наводнения

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что все пострадавшие в результате наводнений получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

По его словам, в настоящее время регион кратно увеличивает количество групп для оценки имущества.

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Он также добавил, что за полную потерю имущества жителям края будет выплачено 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае подтопило более 1,8 тыс. домов.