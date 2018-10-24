Секретная служба США опровергла данные об отправленной в Белый дом бомбе

Секретная служба США сообщила, что информация о перехвате бомбы, отправленной в Белый дом, не соответствует действительности. Об этом говорится в твиттере ведомства.

«К настоящему моменту Секретная служба перехватила две подозрительные посылки — одну в Нью-Йорке и одну в Вашингтоне. Сообщение о третьей перехваченной посылке, отправленной в Белый дом, не верно», — сообщила служба.

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Ранее стало известно, что сотрудники безопасности перехватили посылки с взрывными устройствами, отправленные бывшему президенту Бараку Обаме и чете Клинтон. Также из-за подозрительного предмета было эвакуировано здания Time Warner, где располагается редакция CNN.

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