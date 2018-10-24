В посылке для Клинтонов нашли бомбу

В посылке, отправленной экс-президенту США Биллу Клинтону и его супруге Хиллари, обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О находке сообщил специалист, который проверяет посылки на наличие опасных предметов. По словам источника газеты, найденное взрывное устройство напоминает то, которое ранее обнаружили в почтовом ящике миллиардера Джорджа Сороса. Кроме того, аналогичную посылку отправляли и бывшему президенту Бараку Обаме, уточняет газета.

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И Сорос, и чета Клинтон проживают в пригороде Нью-Йорка. Однако пока неизвестно, где именно было найдено взрывное устройство, отправленное Клинтонам.

Ранее сообщалось, что специалисты совершили контролируемый подрыв устройства, найденного в почтовом ящике Сороса.