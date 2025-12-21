На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт рассказал о новой тактике ВС России в Одесской области

Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал газете «Взгляд» о новой тактике российской армии в конфликте на Украине.

Он отметил, что недавно российские войска нанесли удар по мосту через Днестр, который обеспечивает логистику из портов Измаила грузов из Румынии и частично Молдавии.

«Речь идет о том, чтобы сделать доставку этих грузов неудобной. Их можно будет доставлять обходными путями, через, например, Румынию, но с затруднениями, что будет отражаться на ситуации на фронте», — пояснил специалист.

Онуфриенко отметил, что для полной изоляции фронта Вооруженные силы РФ должны начать наносить удары по украинским мостам через Днепр, однако уже сегодня можно говорить о нарушении логистики украинской группировки войск в юго-западной части Одесской области.

По его мнению, повторные удары по автомобильному мосту на трассе М-15 Одесса — Рени являются неизбежными. Он подчеркнул, что легкими боеприпасами невозможно снести опоры советского моста, но можно сделать невозможным движение автомобильного транспорта и поездов по поврежденному покрытию.

«Конечно, нужно учитывать, что параллельно мосту возводятся понтонные переправы, но и они легко уничтожаются», — сказал эксперт.

С учетом стоимости БПЛА типа «Герань», указал Онуфриенко, наносить удары по мостам Украины можно даже каждый день, и раньше, отметил он, Россия к такой тактике не прибегала.

Ранее эксперт раскрыл последствия удара по мосту в Одесской области для Украины.

