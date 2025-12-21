Видео: краснодарец избил мужчину с ребенком на проезжей части

В Краснодаре на видео попало, как водитель избил мужчину с ребенком

В Краснодаре водитель побил мужчину, который шел с ребенком, на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«18 декабря во дворе дома №12 по улице Игнатова произошёл неприятный инцидент. Вечером, около 18:00, мужчина с ребенком шли по двору, когда водитель белой иномарки начал грубо ругаться из-за того, что пешеходы шли именно там, где он хотел проехать», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент конфликта мужчина выходит из автомобиля и ударяет по лицу краснодарца, в момент драки ребенок отходит в сторону. По данным канала, в результате произошедшего конфликтующие повредили капот одной из припаркованных машин. В настоящее владельцы автомобиля ищут нарушителей.

