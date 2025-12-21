На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: краснодарец избил мужчину с ребенком на проезжей части

В Краснодаре на видео попало, как водитель избил мужчину с ребенком
В Краснодаре водитель побил мужчину, который шел с ребенком, на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«18 декабря во дворе дома №12 по улице Игнатова произошёл неприятный инцидент. Вечером, около 18:00, мужчина с ребенком шли по двору, когда водитель белой иномарки начал грубо ругаться из-за того, что пешеходы шли именно там, где он хотел проехать», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как в момент конфликта мужчина выходит из автомобиля и ударяет по лицу краснодарца, в момент драки ребенок отходит в сторону. По данным канала, в результате произошедшего конфликтующие повредили капот одной из припаркованных машин. В настоящее владельцы автомобиля ищут нарушителей.

До этого во Владивостоке на Снеговой пади школьники устроили массовую драку на дороге. Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как около дести школьников дерутся на проезжей части. Во время конфликта один из подростков падает на асфальт, после чего встает и убегает.

Ранее мигранты устроили скандал после ДТП и напали на людей.

