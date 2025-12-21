Стало известно, от кого зависит судьба Сафонова в «ПСЖ»

Будущее российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в команде после травмы будет зависеть от тренера голкиперов клуба. Такое мнение в комментарии «Матч ТВ» высказал бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин.

«Ну, как скажется, так и скажется. Конечно же, Сафонов большой молодец, что выручил свою команду. Но есть тренер вратарей: что он скажет об игре Сафонова после восстановления, то и будет. Главный тренер всегда слушает тренера вратарей. От этого немало будет зависеть», — отметил он.

17 ноября «ПСЖ» с Сафоновым в составе обыграл бразильский «Фламенго» в Межконтинентальном кубке. Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. До травмы он провел четыре матча в стартовом составе, включая Межконтинентальный кубок.

