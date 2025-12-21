На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Атака на стратегически важный мост в Одесской области попала на видео

Появилось видео удара по важному мосту в Маяках Одесской области
true
true
true

Российские военные атаковали мост в селе Маяки Одесской области на юге Украины. Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Одесса INFO».

На обнародованном ролике можно заметить, как вдалеке происходит вспышка, озаряющая небо, за которой раздается взрыв. Автор видео утверждает, что удар пришелся по мосту, хотя сам объект в видео не попал.

До этого топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил, что Украина может столкнуться с топливным кризисом в результате удара по мосту в районе населенного пункта Маяки в Одесской области.

20 декабря вице-премьер Украины Алексей Кулеба выразил обеспокоенность тем, что российские войска, нанося удары по мостам и другим важным объектам транспортной инфраструктуры, по всей видимости, стремятся к изоляции южной части страны.

Он утверждает, что обстрелы не прекращаются и Вооруженные силы Российской Федерации систематически атакуют логистическую инфраструктуру и порты в Одесской и Николаевской областях. В частности, в порту Южный были поражены топливные резервуары.

Ранее Зеленский заявил, что разберется с ответственными за ПВО в Одесской области.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами