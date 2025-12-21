Атака на стратегически важный мост в Одесской области попала на видео

Российские военные атаковали мост в селе Маяки Одесской области на юге Украины. Кадры удара опубликовал Telegram-канал «Одесса INFO».

На обнародованном ролике можно заметить, как вдалеке происходит вспышка, озаряющая небо, за которой раздается взрыв. Автор видео утверждает, что удар пришелся по мосту, хотя сам объект в видео не попал.

До этого топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин заявил, что Украина может столкнуться с топливным кризисом в результате удара по мосту в районе населенного пункта Маяки в Одесской области.

20 декабря вице-премьер Украины Алексей Кулеба выразил обеспокоенность тем, что российские войска, нанося удары по мостам и другим важным объектам транспортной инфраструктуры, по всей видимости, стремятся к изоляции южной части страны.

Он утверждает, что обстрелы не прекращаются и Вооруженные силы Российской Федерации систематически атакуют логистическую инфраструктуру и порты в Одесской и Николаевской областях. В частности, в порту Южный были поражены топливные резервуары.

Ранее Зеленский заявил, что разберется с ответственными за ПВО в Одесской области.