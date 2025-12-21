«В бездонную яму»: в Раде рассказали, почему деньги Европы не помогут Украине

Выделенные Украине Европой деньги в размере €90 млрд пойдут на социальное обеспечение граждан, а также на закупку оружия для ВСУ, но средства поступят Киеву не сразу, поэтому такой шаг со стороны ЕС никак не поможет Киеву. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Эти средства, скорее всего, будут направлены прежде всего на поддержание жизнеспособности государственных расходов — выплаты пенсий, зарплат бюджетникам и другие социальные обязательства, которые без внешнего финансирования были бы под угрозой», — отметил украинский парламентарий.

Деньги, как подчеркнул собеседник, будут поступать траншами в течение двух лет. Это означает, что Украина будет получать их постепенно и распределение будет зависеть от согласованных условий и процедур.

«Такой формат сильно уменьшает немедленный эффект от этих средств для экономики», — заявил депутат.

По словам Дмитрука, значительная часть европейских средств может быть использована Киевом для закупки европейской продукции и оружия, однако эффект для украинской армии и для гражданской экономики Украины, подчеркнул депутат Рады, «будет растянут во времени — это не мгновенное усиление».

На фоне коррупционной деятельности нынешних властей Украины, указал Дмитрук, «эти средства никак не повлияют ни на общий результат, ни на положение дел на линии соприкосновения, ни на ситуацию в гражданском секторе в целом».

Парламентарий отметил, что уже сейчас начался постепенный обвал фронта для ВСУ на фоне необратимой отрицательной динамики в социально-экономической сфере Украины.

«В этих условиях любые финансовые вливания, растянутые во времени и сопровождаемые системными проблемами управления, не способны изменить общую траекторию происходящего», — считает собеседник.

Подытоживая, Дмитрук сравнил выделение средств Киеву с выкидыванием денег в «бездонную яму».

Кредит в размере €90 млрд, согласованный Евросоюзом для поддержки Украины, будет ежегодно обходиться европейским налогоплательщикам примерно в €3 млрд, сообщает Politico. Речь идет о процентах по кредиту, который Евросоюз берет, чтобы затем передать эти деньги Киеву. Первый транш планируют выделить в 2026 году. При этом не все страны ЕС согласились участвовать в обеспечении этого кредита, а в Брюсселе до сих пор спорят, можно ли использовать для этого замороженные российские активы.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии призвали европейцев смириться с поражением Украины.