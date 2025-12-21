Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно провести выборы в стране после заявления президента России Владимира Путина. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети X.

«Зеленскому следует провести новые выборы и принять предложение о прекращении огня», — написал он.

19 декабря Путин провел прямую линию, совмещенную с большой пресс-конференцией. В ходе мероприятия он обратил внимание, что в РФ выборы проходили на фоне проведения специальной военной операции. При этом российские власти не требовали никаких гарантий безопасности, напомнил он.

На следующий день украинский лидер сообщил, что не намерен держаться за свой пост и готов провести демократические выборы в стране. Но, как он сказал, голосование можно будет организовать, только если будут обеспечены все возможности.

Издание «Укринформ» писало, что Зеленский заявил, что на утраченных территориях выборы проводиться не будут. В то же время он отметил, что Киев может столкнуться с организационными сложностями при проведении выборов, так как большое число украинцев в настоящее время находятся за рубежом.

Ранее на Украине подсчитали, во сколько стране обойдется проведение выборов.