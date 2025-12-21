На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведчук рассказал, что сделает украинские выборы легитимными

Медведчук: в выборах должны участвовать находящиеся в РФ украинцы
РИА Новости

Для признания выборов на Украине легитимными в них должны поучаствовать все украинцы – в том числе те, кто находится на территории России. Об этом заявил украинский политик и бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук, его высказывание опубликовал сайт движения «Другая Украина».

По словам политика, президент Украины Владимир Зеленский «не имеет права проводить выборы исключительно внутри концлагеря, в который он превратил Украину». Медведчук отметил, что миллионы украинцев должны получить возможность высказать свою позицию на выборах, а в любом другом случае результаты этих выборов будут признаны нелегитимными.

«Если нелегитимный [Зеленский] не предоставляет избирательных прав миллионам украинских граждан, то это делает Россия, возвращая исторически русские земли в родную гавань. И из этой ситуации у Зеленского есть только один выход — предоставить возможность гражданам Украины голосовать в России на украинских выборах и референдумах», — отметил Медведчук.

14 декабря Владимир Зеленкий сообщил, что готов провести выборы, но с условием обеспечения безопасности голосования. Президент России Владимир Путин на прямой линии 19 декабря отметил, что проживающие в России 5-10 млн украинцев должны иметь право проголосовать на выборах, а также заявил, что Россия «готова подумать» над обеспечением безопасности на время выборов и отказе от ударов вглубь территории в день голосования. Глава ЦИК РФ Элла Панфилова отметила, что ЦИК РФ готова организовать выборы для проживающих в России украинцев.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отказался проводить выборы на российских территориях.

Ранее на Украине подсчитали, сколько страна может потратить на проведение выборов.

