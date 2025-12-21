Москвичей предупредили о сугробах на Новый год

Снежный покров начал восстанавливаться в московском регионе в воскресенье, 21 декабря, он уже не сойдет до конца года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«После прошедших утром кратковременных снегопадов, в столичном регионе начал восстанавливаться снежный покров, который уже не сойдет до финала года, особенно в последние дни декабря, а, наоборот, будет только нарастать», — заявил он.

По словам синоптика, по всей территории региона наблюдается снежный покров, однако в Тушино можно заметить лишь «малые следы». В Подмосковье на метеостанции Можайска зафиксировали 1 см, аналогичные значения у Коломны (1 см), Наро-Фоминска (1 см), Черустей (1 см). При этом в Каширах и Михайловском по 2 см снежного покрова.

Тишковец предупредил, что в течение предстоящей недели высота снежного покрова в Москве увеличится до 5-7 см, а к Новому году сугробы вырастут до 11-13 см.

До этого доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье прогнозируется снег и температура до −5 °C. Он отметил, что предварительные синоптические модели указывают на температуру немного выше средней для этого периода, при этом возможен небольшой снег.

Ранее синоптик откровенно ответил, пора ли прогнозировать погоду на новогодние праздники.