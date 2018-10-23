В РПЦ ответили патриарху Варфоломею на слова об отсутствии выбора

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил о том, что Русская православная церковь разочарована словами Константинопольского патриарха Варфоломея об отсутствии выбора в ситуации с автокефалиецй церкви на Украине, передает РИА «Новости».

«Единство мирового православия всегда строилось на братском отношении к потребностям и озабоченностям каждой поместной православной церкви, исходя из того, что каждая из них обладает равной ценностью и в семье поместных церквей, и перед лицом Божиим», — сказал Кипшидзе.

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Он также подчеркнул, что любое отклонение от этого духовного фундамента мирового православия ставит под угрозу его целостность и сохранность.

Ранее сообщалось, что Варфоломей пообещал не отступать в вопросе автокефалии для Украины‍.